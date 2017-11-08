T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’nun Mudurnu İlçesi’nde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Hüseyin Özdemir, hayatını kaybetti

08 Kasım 2017 21:41

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’nun Mudurnu İlçesi’nde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Hüseyin Özdemir, hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Mudurnu-Akyazı karayolunda meydana geldi. Akyazı yönüne giden Ş.Z. yönetimindeki 14 BY 482 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Hasan Hüseyin Özdemir yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, kalbi duran motosiklet sürücüsüne olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından bir süre kalp masajı yapıldı. İlk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kamyon şoförü Ş.Z. gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHAMudurnuHasan HüseyinKazaMudurnuAkyazıAkyazıBYHüseyinKazadaMudurnu Devlet Hastanesine kaldırılanKamyonFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24