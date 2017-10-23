Kamyonetteki gıda paketlerinden kaçak sigara çıktı

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN\'ın Muradiye İlçesi\'nde, kamyonette yapılan aramada gıda paketleri içine gizlenmiş 20 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Muradiye İlçesi Ünseli Jandarma Karakolu\'nda sabah erken saatlerinde yapılan yol kontrollerinde bir kamyonet durdurularak arama yapıldı. Aramada gıda paketleri içine gizlenmiş kaçak yollarla yurda sokulduğu belirlenen 20 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü B.K. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.



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