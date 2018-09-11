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Kamyonetteki demir borular otomobilin üzerine yığıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da sürücününü trafik ışıklarında ani fren yaptığı kamyonetin kasasındaki demir profiller, arkadan gelen otomobilin üzerine yığıldı

11 Eylül 2018 20:55

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da sürücününü trafik ışıklarında ani fren yaptığı kamyonetin kasasındaki demir profiller, arkadan gelen otomobilin üzerine yığıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.
Kaza, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Halil Ergan yönetimindeki 34 FT 5236 plakalı kamyonet, trafik ışıklarında sürücüsünün ani fren yapmasıyla, kasadaki demir profiller arkadan gelen Zekeriya Polat\'ın kullandığı 02 KK 242 plakalı otomobilin üzerine yığıldı. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi. İhbarla gelen polisin incelemesinin ardından demir ve hasar gören otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.

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