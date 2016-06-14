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Kamyonetteki "Bombaları getiren halk!.." notu polisi alarma geçirdi

Yeni satın alındığı için plakaları olmayan aracı sokak ortasına park eden kişi işinden kovuldu

14 Haziran 2016 16:36

Antalya’da ön ve arka plakaları olmayan ve üzerinde ’Bombaları getiren ey halk! Evet sen bile. Uyan uyan etrafına bak. Zamana karşı devrim’ yazılı not bulunan kamyonet, polisi alama geçirdi. 

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Bülent Tatoğlulları'nın haberine göre, polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi, Şarampol Caddesi ile Tonguç Caddesi kesiminde meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında belirtilen adreste Mobese kamera direğinin altında plakalarının olmayan kamyoneti görenler ve üstündeki notu okuyanlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, araç etrafını şeritle çevirip beklemeye başladı. Kamyonet uzman ekipler tarafından incelenirken, aracın sahibine 45 dakika sonra ulaşıldı.

Bir süre sonra aracın sahibi işadamı Mehmet Öztürk ve çalışanı Hüseyin Hatam olay yerine geldi. Polisin yanında çalışanı Hatam’a kızan Öztürk, "Sen nasıl böyle bir hata yapıyorsun? Ortalık böyle karışıkken bu araba buraya koyulur mu? İşleri hallet iş yerine gel. Gelirken istifanı da yaz gel" diye tepki gösterdi.

Öztürk gazetecilere, aracı yeni satın aldıkları için henüz plakkaları olmadığını belirterek, "Çalışanımın yaptığı hata benim için çok büyük. Bu yüzden istifasını istedim" dedi.

Öztürk’ün ayrılmasının ardından araç güvenlik gerekçesiyle otoparka çekildi. Aracın üzerine notu kimin bıraktığı ise araştırılıyor.

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AntalyaMehmet ÖztürkHüseyin Hatam

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