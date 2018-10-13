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Kamyonetteki 172 kilo esrarı tarlaya attı

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından durdurulmak istenen kamyonetin sürücüsü M

13 Ekim 2018 20:28

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından durdurulmak istenen kamyonetin sürücüsü M.D., kasadaki 172 kilo esrarı tarlaya atıp, yaya kaçtı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır\'dan Şanlıurfa\'ya kamyonetle esrar taşınacağı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekette geçen jandarma ekipleri, Viranşehir ilçe girişinde kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasına gelen plakası açıklamayan M.D.\'nin kullandığı kamyoneti durdurmak istedi. M.D., kamyonetteki çuvallar içerisinde bulunan 172 kilo esrarı yol kenarındaki tarlaya atarak yaya olarak kaçtı. Jandarma 172 kilo esrar ile kamyonete el koydu. Ekipler, M.D.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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