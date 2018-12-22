Kamyonette tartıştığı kişi tarafından başından vurularak öldürüldü

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, yemek firmasında şoförlük yapan Serhan Kaya, iddiaya göre kamyonette tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Beylikbağı Mahallesi 427 Sokak\'ta meydana geldi. Yemek firmasında şoför olarak çalışan Serhan Kaya, park halindeki firmaya ait 41 UD 019 plakalı kamyonette kimliği bilinmeyen kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle üzerinde bulunan tabancayı çıkaran kişi ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, başından vurulan Serhan Kaya\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyonette 4 kurşun izi tespit eden polis, Serhan Kaya\'yı vuran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI