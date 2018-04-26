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Kamyonette mahsur kalan kediyi çilingir kurtardı

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ,(Kastamonu),(DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde kamyonet içerisinde mahsur kalan kedi, çilingir yardımı ile kurtarıldı

26 Nisan 2018 18:56

Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ,(Kastamonu),(DHA)- KASTAMONU\'nun Taşköprü ilçesinde kamyonet içerisinde mahsur kalan kedi, çilingir yardımı ile kurtarıldı.
İlçede yaşayan Şevket Çufadaroğlu, süt toplama merkezine kendisine ait kamyonet ile süt götürdü. Süt toplama merkezi önünde kamyonetini park eden Çufadaroğlu, daha sonra aracının başına döndü. Ancak Şevket Çufadaroğlu, yanında getirdiği ve beslediği kedinin araçta kapının kilitlenmesiyle mahsur kaldığını gördü. Uzun uğraşına rağmen kapıları açmayı başaramayan Çufadaroğlu, kedisi için çilingir çağırdı. Yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonunda aracın kapılarını açmayı başaran çilingir, kamyonette mahsur kalan kediyi kurtararak sahibine teslim etti. Çufadaroğlu, \"Eğer çilingir de açamasaydı camı kırıp kediyi kurtaracaktım\" dedi.
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