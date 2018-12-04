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Kamyonette kaçak avlanan deniz patlıcanı ele geçirildi

DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde durdurulan bir kamyonette, avlanmasının yasak olduğu belirtilen 1500 adet deniz patlıcanı ele geçirildi

04 Aralık 2018 19:32

DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde durdurulan bir kamyonette, avlanmasının yasak olduğu belirtilen 1500 adet deniz patlıcanı ele geçirildi.
Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak denetimlerde, kaçak su ürünleri taşıdığı tespit edilen bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan kontrolde, 4 bidona doldurulmuş, avlanması yasak olan 1500 adet deniz patlıcanı ele geçirildi. El konulan deniz patlıcanları, denize bırakıldı. Olayla ilgili kamyonet sürücüsüne \'Su Ürünleri Kanunu\'na muhalefet\' suçundan 1322 lira idari para cezası kesildi.

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