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Kamyonette 50 gram esrar ele geçirildi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir kamyonette yapılan aramada toplam 50 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

19 Ocak 2018 16:50

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da bir kamyonette yapılan aramada toplam 50 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonrasında bir süt ürünleri pazarlama firmasına ait kamyonette uyuşturucu madde taşındığı istihbaratını aldı. Takibe başlayan polis ekipleri, aracı İlkadım ilçesinin Derebahçe Mahallesi\'nde durdurdu. Sürücü İbrahim U.\'nun üzerini arayan polis, 3 gram esrar ele geçirdi. Kamyonet ise arama için Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Kamyonette, narkotik köpeği Keita ile yapılan aramada, koliler arasında 47 gram esrar ve hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan sürücü İbrahim U. ifade için emniyete götürüldü, soruşturma başlatıldı.

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