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Dünya

Kamyonetle cinsel ilişkiye girmeye çalışan adam tutuklandı!

35 yaşındaki adamın sarhoş olduğu belirlendi

19 Ağustos 2016 16:51

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir adam, park halindeki bir kamyonetle "cinsel ilişkiye" girmeye çalıştığı iddiasıyla tutuklandı.

New York Daily News'ün haberine göre; Michael William Henson, cinsel organını kırmızı kamyonetin önündeki ızgaraya sokmaya çalışırken yakalandı.

Dayton polisi tarafından hazırlanan tutanakta, 35 yaşındaki Henson'ın sarhoş olduğu belirtildi. Bölgede yaşayan bir kadın, Henson'ın pantolonunu indirerek, cinsel organını park halindeki bir kamyonetin ön tarafındaki ızgaraya soktuğuna tanık oldu. Haberde adı anılmayan kadın, Henson'ın bir süre sonra kendinden geçip bayıldığını ve akabinde polise haber verdiğini anlattı. Henson, genel ahlak kurallarını ihlâlden Montgomery Bölge Hapishanesi'ne koyuldu.

 

Akıllara o olay geldi

 

ABD'de yaşanan bu olay, 2009 yılında Bursa'da gerçekleşen ve tüm dünyanın dikkatini çeken benzer bir vakayı akıllara getirdi. Nilüfer ilçesinde su dağıtıcısı N.K, sipariş üzerine su götürdüğü bir apartmanın asansöründe boş damacanayla mastürbasyon yaparken, güvenlik kamerasına takılmıştı.

Savcılık şüphelinin eyleminde, aleniyet ve teşhir unsurlarının bulunmadığına hükmetmiş ve kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. TCK'nın 225'inci maddesinde, 'alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılır' hükmü bulunuyor.

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