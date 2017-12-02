Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde kamyonet ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ölürken kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde, Erenler Kamışlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Mustafa Uzun yönetimindeki 54 EM 403 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Orhan K. yönetimindeki 54 ZE 708 plakalı kamyonetle çarpıştı. Motosiklet çarpışmanın etkisiyle paramparça olurken, sürücü metrelerce sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Uzun ile Orhan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Mustafa Uzun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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