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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

15 Eylül 2017 14:59

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi\'nde meydana geldi. 19 yaşındaki Mehmet Göçer yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Şaban Korkmaz yönetimindeki 02 BC 660 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Göçer, doktorların müdahalesine rağmen öldü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Göçer\'in cesedi otopsi için morga konuldu.

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