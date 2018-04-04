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Kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Nazir Kurşun (66), yaşamını yitirdi

04 Nisan 2018 17:28

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Nazir Kurşun (66), yaşamını yitirdi. 
Kaza, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi AVM Kavşağı\'nda meydana geldi. Sadettin U. yönetimindeki 16 KBP 25 plakalı kamyonet ile Nazir Kurşun yönetimindeki elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, Nazir Kurşun ağır yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kurşun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Sadettin U. gözaltına alınırken, olay yerinde kurusıkı bir tabanca bulundu.

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