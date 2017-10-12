Kamyonetiyle servis aracına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Bergama İlçesi\'nde, maden işçilerini taşıyan minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Bergama-Ayvalık karayolunun Kozak-Yukarıbey kavşağında meydana geldi. Maden işçilerini taşıyan Hakan Taşkın kontrolündeki 35 VEV 98 plakalı servis minibüsü, kavşaktan yola çıkan 58 yaşındaki Mehmet Demirel\'in 35 VAV 19 plakalı kamyonetine yandan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü evli ve 1 çocuk babası Demirel, hayatını kaybetti. Servis aracının şoförü Taşkın\'la maden işçileri Ramazan Kirman, Ayhan Topal ve Yahya Akman ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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