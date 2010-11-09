-KAMYONETİN KASASINDAN DÜŞEN KADIN İŞÇİ ÖLDÜ AKŞEHİR (A.A) - 09.11.2010 - Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonetin kasasından düşen 2 kadın işçiden biri öldü. Edinilen bilgiye göre, S.E. (29) idaresindeki kamyonetin kasasında bulunan kadın işçiler Nevruz Atar ve Hatice Candan, İstasyon Caddesi Otogar Kavşağı'nda hareket halindeki araçtan düştü. Başını yere vurarak ağır yaralanan Nevruz Atar (16) hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Candan (22) ise Akşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan S.E'nin, ilçedeki bir lokum imalathanesinde sahibi olduğu ve gece vardiyasında çalışan işçileri kamyonetiyle taşıdığı iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.