-KAMYONETİN KASASINDA ASLAN BULUNDU BURSA (A.A) - 16.05.2011 - İnegöl-Bozüyük karayolunda yapılan trafik kontrolünde kamyonetin kasasında aslan bulundu. Alınan bilgiye göre, İnegöl-Bozüyük karayolunun 52. kilometresinde trafik kontrolü yapan Bölge Trafik Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Ferhat K'nin (27) kullandığı 41 EY 314 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurdu. Kasada bir aslan olduğunu fark eden polis ekipleri, jandarmaya haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, sürücü ile yanındaki arkadaşı Ayhan K'yi (25) gözaltına aldı. Aslan, iki zanlıyla birlikte Kurşunlu Karakolu'na götürüldü. Ferhat K, karakol girişinde gazetecilerin soruları üzerine, ''Küçüklüğümden beri hayvan sevgim var. Bu aslan 2 yaşında ve onu küçüklüğünden beri besliyorum. İlk defa kamyonetimle bir yere götürüyordum'' dedi. Aslanın Bursa Çevre ve Orman Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edileceği bildirildi.