T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAMYONETİN KASASINDA ASLAN BULUNDU BURSA (A.A)

16 Mayıs 2011 23:18

-KAMYONETİN KASASINDA ASLAN BULUNDU BURSA (A.A) - 16.05.2011 - İnegöl-Bozüyük karayolunda yapılan trafik kontrolünde kamyonetin kasasında aslan bulundu.  Alınan bilgiye göre, İnegöl-Bozüyük karayolunun 52. kilometresinde trafik kontrolü yapan Bölge Trafik Şubesi ekipleri, ihbar üzerine, Ferhat K'nin (27) kullandığı 41 EY 314 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurdu.  Kasada bir aslan olduğunu fark eden polis ekipleri, jandarmaya haber verdi.  Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, sürücü ile yanındaki arkadaşı Ayhan K'yi (25) gözaltına aldı.  Aslan, iki zanlıyla birlikte Kurşunlu Karakolu'na götürüldü. Ferhat K, karakol girişinde gazetecilerin soruları üzerine, ''Küçüklüğümden beri hayvan sevgim var. Bu aslan 2 yaşında ve onu küçüklüğünden beri besliyorum. İlk defa kamyonetimle bir yere götürüyordum'' dedi. Aslanın Bursa Çevre ve Orman Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24