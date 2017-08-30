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Kamyonetin devrildiği kazada kurbanlık 3 dana telef oldu

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Soma ilçesinde, bir evin bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı, kasadaki 3 kurbanlık dana telef oldu

30 Ağustos 2017 17:07

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Soma ilçesinde, bir evin bahçesine devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı, kasadaki 3 kurbanlık dana telef oldu.
Balıkesir\'in İvrindi ilçesinden 3 kurbanlık danayı 10 P 2753 plakalı kamyonetine yükleyen Eyüp Kızık, Soma Canlı Hayvan Pazarı\'na götürmek üzere bugün saat 09.00 sıralarında yola çıktı. Soma\'ya 8 kilometre mesafedeki Dualar Mahallesi girişine gelen Kızık, virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyonet, 2 metre yükseklikten yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. Kamyonet sürücüsü Kızık yaralanırken, kasadaki 3 dana telef oldu. Ambulansla Soma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kızık, tedaviye alındı. Kızık\'ın sağlık durumunu iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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