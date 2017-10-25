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Kamyonetin çarptığı Mobese direği otomobil üzerine devrildi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi'nde, sürücüsü geri manevra yapan kamyonetin çarptığı Mobese direği, cadde üzerindeki otomibilin üzerine devrildi

25 Ekim 2017 19:36

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi İlçesi\'nde, sürücüsü geri manevra yapan kamyonetin çarptığı Mobese direği, cadde üzerindeki otomibilin üzerine devrildi.
Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne ait 3’üncü Cadde\'deki 203\'üncü sokakta bulunan Mobese direğine, geri manera yapan 65 Al 874 plakalı kamyonet çarptı. Direk, elektrik tellerini sürükleyerek aynı caddede park halindeki 73 AD 894 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde ve Mobese direğinde hasar meydana geldi. Kaza sonrası polisler çevrede güvenliği sağlarken, DEDAŞ ekipleri de elektrikleri kesti. Yapılan çalışmanın ardından Mobese direği yerinden kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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