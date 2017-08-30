Kamyonetin çarptığı kamyon tarlaya uçtu:: 2 ölü, 2 yaralı

Tunay YAZICI / ÇİVRİL(Denizli), (DHA) -DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri\'ne (DESKİ) ait kamyonetin önündeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Denizli- Çivril karayolu Yamanlar Mahallesi yakınında meydana geldi. Fahri Horzum yönetimindeki, DESKİ\'ye ait 20 R 2071 resmi plakalı kamyonet, önde giden, şoförü henüz belirlenemeyen 64 SD 987 plakalı kamyona arka yan tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon kotrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada kamyonda bulunan Menderes Gezer olay yerinde öldü. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Kamyonda bulunan ağır yaralı Murat Orhan ve Alaattin Orhan ile kamyonetin sürücüsü Fahri Horzum, ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Murat Orhan hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürüdüğü belirtildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kamyonu kimin kullandığını henüz belirlenemedi.

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