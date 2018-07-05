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Kamyonetin çarptığı Buse öldü

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin çarptığı Buse Kuran (5) yaşamını yitirdi

05 Temmuz 2018 14:52

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA) - RİZE’nin Ardeşen ilçesinde kamyonetin çarptığı Buse Kuran (5) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 14:00 sıralarında Ardeşen- Çamlıhemşin karayolu üzerinde meydana geldi. Anne ve babası ile birlikte bulunduğu araçtan inen ve aniden karayolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Buse Kuran\'a, C.Ç.\'nin kullandığı 53 AAE 106 plakalı kamyonet çarptı. Minik kız, kamyonetin çarpması ile savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Buse\'yi ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Buse, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kazada kızını kaybeden Leyla Kuran, öldürülen Leyla ve Eylül adlı kız çocukları için sosyal medyada üzüntülerini ifade eden paylaşımlarda bulunmuştu.

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