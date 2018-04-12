Kamyonetin çarpmasıyla sürüklenen bisikletli ağır yaralandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bisikletle yolun karşısına geçen Mustafa Keskin (42), kamyonetin altında kaldı. 20 metre sürüklenen Keskin, ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sevinç Caddesi üzerinde meydana geldi. Bisikletle yolun karşısına geçen Mustafa Keskin\'e, Kasım Güneş (19) idaresindeki 16 J 0554 plakalı kamyonet çarptı. Kamyonetle 20 metre sürüklenen bisikletteki Mustafa Keskin ağır yaralandı. Bir ağaca çarparak duran kamyonet sürücüsü Güneş gözaltına alınırken, hayati tehlikesi bulunan Keskin, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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