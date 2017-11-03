Kamyonetin altında kalarak öldü

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde manevra yapan kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan 77 yaşındaki Hasan Öztürk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İstasyon Mahallesi Şahin Sokak\'ta meydana geldi. Yunus Ö. yönetimindeki 51 HZ 705 plakalı kamyonet, manevra yaparken, cuma namazı için camiye giden Hasan Öztürk\'e çarptı. Ağır yaralanan Öztürk, çağrılan ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hasan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öztürk\'ün cesedi otopsi için hastane morguna konuldu. Kamyonet sürücüsü Yunus Ö., polis tarafından gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



FOTOĞRAFLI