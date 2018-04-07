Kamyonetin altında kalan 8 yaşındaki çocuk öldü

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT’ın Niksar ilçesinde 8 yaşındaki Polat Alemdar, hurda yüklü kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Niksar ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak\'ta meydana geldi. Sokakta oynayan Polat Alemdar, geri manevra yapan M.A.\'nın kullandığı 65 AF 448 plakalı hurda yüklü kamyonetin altında kaldı. Kazayı göre çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirledi. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Polat\'ın cenazesi Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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