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'Kamyoneti geç yaptı' diye boya ustasını silahla yaraladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, boya ve kaporta tamiri için verdiği kamyonetin geç yapılmasına kızan E

20 Kasım 2017 19:06

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, boya ve kaporta tamiri için verdiği kamyonetin geç yapılmasına kızan E.K., boya ustası Süleyman Kum\'u tabancayla karnından vurup, ortağı Fettah Ayaz\'ı darp ederek, kaçtı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5036 Sokak\'ta bulunan kaporta ve boya dükkanında meydana geldi. E.K.\'nin, kamyonetinin boyasıyla kaportasının yapılması için anlaştığı Süleyman Kum ve Fettah Ayaz, iddiaya göre, belirtilen tarihte aracı teslim edemedi. Önceki gün iş yerine gelen E.K., Kum ve Ayaz ile tartışıp, dükkandan ayrıldı. İş yerine bugün yeniden gelen E.K., Süleyman Kum\'u tabancayla karnından vurdu. E.K., bu sırada araya girmek isteyen ortağı Fettah Ayaz\'ı ise darp edip, dükkandan kaçtı. Yaralı Kum, çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu belirtilen Kum, ameliyata alındı.
Polis, E.K.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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