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KAMYONETE SİLAH OPERASYONU MERSİN (A.A)

04 Mart 2011 19:48

-KAMYONETE SİLAH OPERASYONU MERSİN (A.A) - 04.03.2011 - Mersin'de, bir kamyonette yapılan aramada 1 kalaşnikof, 1 MP5 makineli tabanca ve 6 tabanca ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Davultepe Mahallesi'ndeki bir kamyonetten silah sevkıyatı olacağı ihbarı üzerine, ekipler, 33 V 7443 plakalı beyaz renkli bir kamyonette arama yaptı. Aramada, el çantası içerisinde, gazetelere sarılı olarak, 1 kalaşnikof ve şarjörü, 1 MP5 uzun namlulu silah ve şarjörü, 6 tabanca, bu silahlara ait 50 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili, kamyonet sürücüsü M.A. (38) ve yanında bulunan T.Ş'nin (30) gözaltına alındığını bildirildi.  

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