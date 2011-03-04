-KAMYONETE SİLAH OPERASYONU MERSİN (A.A) - 04.03.2011 - Mersin'de, bir kamyonette yapılan aramada 1 kalaşnikof, 1 MP5 makineli tabanca ve 6 tabanca ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Davultepe Mahallesi'ndeki bir kamyonetten silah sevkıyatı olacağı ihbarı üzerine, ekipler, 33 V 7443 plakalı beyaz renkli bir kamyonette arama yaptı. Aramada, el çantası içerisinde, gazetelere sarılı olarak, 1 kalaşnikof ve şarjörü, 1 MP5 uzun namlulu silah ve şarjörü, 6 tabanca, bu silahlara ait 50 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili, kamyonet sürücüsü M.A. (38) ve yanında bulunan T.Ş'nin (30) gözaltına alındığını bildirildi.