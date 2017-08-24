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Kamyonete çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

24 Ağustos 2017 18:41

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çorlu\'nun Kazimiye Mahallesi Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Samet Türkel yönetimindeki 59 UP 257 plakalı otomobil ile cadde üzerinde Eski itfaiye Işıklı kavşağa geldiği sırada önünde giden Hüseyin Kuluç yönetimindeki 59  ZG 781 plakalı kamyonete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Samet Türkel ile yanında bulunan Mert Atıl yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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