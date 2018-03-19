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Kamyonete çarpan motosikletteki Azra öldü, babası yaralandı (2)

OKULUNDAN TAZİYE MESAJI Antalya'nın Korkuteli ilçesinde babasının kullandığı motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada yaşamını yitiren Azra Nur Cengiz'in, Korkuteli Yaşar Yalçın İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi olduğu belirlendi

19 Mart 2018 19:29

OKULUNDAN TAZİYE MESAJI
Antalya\'nın Korkuteli ilçesinde babasının kullandığı motosikletin park halindeki kamyonete çarptığı kazada yaşamını yitiren Azra Nur Cengiz\'in, Korkuteli Yaşar Yalçın İlkokulu 1\'inci sınıf öğrencisi olduğu belirlendi. Okulunun resmi internet sitesinde Azra Nur Cengiz\'in fotoğrafıyla birlikte taziye mesajı yayımlandı. \'Acı kaybımız\' başlığıyla verilen mesajda, \"Okulumuz 1- C sınıfı öğrencisi Azra Nur Cengiz 18 Mart 2018 tarihinde babasıyla birlikte geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah\'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz\" ifadelerine yer verildi.

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