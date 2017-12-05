Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü 57 yaşındaki Aptülmutalip Kas, hayatını kaybetti.

Kaza, Keşan-Uzunköprü karayolu Zati Bey\'in Korusu mevkisi yakınlarında meydana geldi. Uzunköprü\'den Keşan yönüne giden Aptülmutalip Kas yönetimindeki 22 RA 834 plakalı motosiklet, Karayolları için çalışan, yolda çalışma yapmak için duran 20 yaşındaki Hüseyin Çakmak yönetimindeki 16 SAD 50 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, kasklı motosiklet sürücüsü Kas, ağır yaralandı. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aptülmutalip Kas, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Aptülmutalip Kas’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Kas’ın, Keşan-Uzunköprü yolu üzerindeki özel bir çiftlikte çalıştığı ve motosikletiyle evinin bulunduğu Boztepe Köyü\'ne gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

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