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Kamyonete çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan motosikletin kasksız sürücüsü 16 yaşındaki Mehmet Emin Boz öldü

08 Kasım 2017 14:24

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde, park halindeki kamyonete çarpan motosikletin kasksız sürücüsü 16 yaşındaki Mehmet Emin Boz öldü.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Hisar Mahallesi\'nde meydana geldi. Mehmet Emin Boz, plakasız motosikletle mahalle içinde seyir halindeyken, yol kenarında park halinde bulunan 59 yaşındaki İsa Şeker\'e ait 20 KD 215 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Emin Boz, öldü. Jandarmanın yaptığı inceleme ardından Boz\'un cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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