T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kamyonetin 30 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

16 Ocak 2018 20:58

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde kamyonetin 30 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bektaş Mahallesi\'nde saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada İbrahim T. (26) yönetimindeki 07 LDA 02 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, İbrahim T. ile aynı araçtaki Özkan Yetkin (26), Nazife Akça (56) ve Mevlüde Nur Akça (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılardan Nazife Akça, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA Antalya DHAANTALYA AlanyaBektaş MahallesiLDAKazadaYetkinNazife AkçaMevlüde Nur AkçaYaralılardan Nazife AkçaDiğer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24