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KAMYONET TRAKTÖRE ÇARPTI: 4 ÖLÜ TARSUS (A.A)

05 Ağustos 2011 12:16

-KAMYONET TRAKTÖRE ÇARPTI: 4 ÖLÜ TARSUS (A.A) - 05.08.2011 - Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin traktörle çarpışıp sulama kanalına düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Tarım işçilerini taşıyan Nurettin Şeker yönetimindeki 33 D 6337 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Aliefendioğlu Köyü yolunda, Ahmet Turan'ın kullandığı 33 AU 241 plakalı traktörün römorkuna çarparak, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Kazada, ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

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