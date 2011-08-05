-KAMYONET TRAKTÖRE ÇARPTI: 4 ÖLÜ TARSUS (A.A) - 05.08.2011 - Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin traktörle çarpışıp sulama kanalına düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Tarım işçilerini taşıyan Nurettin Şeker yönetimindeki 33 D 6337 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Aliefendioğlu Köyü yolunda, Ahmet Turan'ın kullandığı 33 AU 241 plakalı traktörün römorkuna çarparak, DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Kazada, ilk belirlemelere göre, 4 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.