T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonet takla attı, sürücü öldü

Fatih Emrah ERDOĞAN / HAVRAN(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Havran ilçesinde, Taner Karakaya idaresindeki 10 DD 805 plakalı kamyonet takla attı

24 Mart 2018 18:47

Fatih Emrah ERDOĞAN / HAVRAN(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Havran ilçesinde, Taner Karakaya idaresindeki 10 DD 805 plakalı kamyonet takla attı. Araç içerisinde sıkışan Taner Karakaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Havran-Edremit karayolu 4\'üncü kilometresinde sabaha karşı meydana gelen kazada Taner Karakaya (33), kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan araç içerisinde sıkışan Karakaya, olay yerine gelen itfaiye kırım ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. 112 sağlık görevlilerince olay yerinde yaşamını ytirdiği belirlenen Karakaya\'nın cenazesi, Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karakaya\'nın cenazesi bugün ikindi namazının ardından İvrindi kırsal Karaçepiş Mahallesi mezarlığına defnedilecek. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih Emrah ERDOĞANHAVRANBalıkesir DHA BALIKESİRin HavranTaner KarakayaDDAraçHavranEdremitTaner Karakaya 33TaklaKarakayaHavran Devlet HastanesiKaraçepiş MahallesiJandarmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24