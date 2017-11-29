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Kamyonet takla attı: 1 ölü 1 Yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan kamyonetin sürücüsü Mehmet Pınar öldü, yanındaki Arif Üçel ise yaralandı

29 Kasım 2017 23:56

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'nin Çamardı ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan kamyonetin sürücüsü Mehmet Pınar öldü, yanındaki Arif Üçel ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Atasan mevkiinde meydana geldi. Mehmet Pınar yönetimindeki 51 AK 745 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan Pınar ve yanındaki Arif Üçel, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerin kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Pınar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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