Kamyonet sürücüsünün 3,5 tonluk balını gasbeden sahte polislere tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, kendilerini polis olarak tanıtıp, durdurdukları sürücünün kamyonetindeki 3,5 tonluk balı gasbeden 2 kişi, mahkemede tutuklandı.

Şanlıurfa- Gaziantep yolunda, 15 Ağustos günü, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, sürücüyü durdurup, kamyonetinde bulunan 135 tenekedeki 3,5 tonluk balı gasbetti. Sürücünün şikayeti üzerine çalışma başlatan polisler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucu gasp olayını gerçekleştirenlerin, R.E. ve İ.Y. olduğu saptandı. Polis ekipleri, R.E. ve İ.Y.\'yi belirledikleri adreslerinde, 3,5 tonluk balla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E. ve İ.Y., çıkarıldığı mahkemece \'nitelikli yağma\' suçundan tutuklandı.



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