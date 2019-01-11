T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, 15 metreden şarampole uçan kamyonetteki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

11 Ocak 2019 16:48

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, 15 metreden şarampole uçan kamyonetteki 1\'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.30 sıralarında, Selimiye Mahallesi Makas Mevkii\'nde meydana geldi. Sarıgöl\'den Buldan yönüne giden Özer Çil, kullandığı 20 ASP 48 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyonet, 15 metrelik şarampole uçtu. Kazada sürücü Özer Çil ile araçtaki Arife Çil, Ayşe Kırer ve Betül Sena Kırer (12) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Vehbi SARIHANSARIGÖL Manisa DHA MANİSA SarıgölKazaSelimiye Mahallesi Makas MevkiiSarıgöl BuldanASPYoldanKazadaArifeAyşe KırerBetül Sena KırerYaralılarYaralılarınJandarmaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24