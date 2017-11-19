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Kamyonet, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR(Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde şerit ihlali yapan pick-up kamyonet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19 Kasım 2017 17:47

Barış GEZİCİ/AKHİSAR(Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Akhisar İlçesi\'nde şerit ihlali yapan pick-up kamyonet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Akhisar İlçesi girişindeki, Yeni Garaj Mevkii\'nde meydana geldi. Akhisar\'dan Balıkesir yönüne giden 52 yaşındaki Mehmet Şahin, yönetimindeki 45 HB 2545 plakalı pick-kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçerek Kahraman Fatih Ege yönetimindeki 45 YA 5070 plakalı otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü Ege, kaza yerinde öldü, kamyonet sürücüsü Mehmet Şahin ile yanında bulunan 22 yaşındaki Şahin Kaya yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahale ardından 2 yaralı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi. Otomobil sürücüsü Ege\'nin cesedi savcı ve polisin olay yerindeki incelemeleri ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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