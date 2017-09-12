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Kamyonet orta refüje çarpıp devrildi: 5 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarparak devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

12 Eylül 2017 11:25

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarparak devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Polis, kaza ardından kaçan kimliği belirsiz sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 
Kaza, bu sabah Denizli-Aydın Karayolu\'nda meydana geldi. Denizli\'den Nazilli yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 09 NB 391 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüje çarparak devrildi. Kazada kamyonette bulunan 22 yaşındaki Muhammet Yılmaz ile Hikmet Özcoşkun, 21 yaşındaki Süleyman Yaşavur ile Hasan Kaya yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.  Polis, kazadan sonra kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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