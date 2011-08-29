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Kamyonet minibüsle çarpıştı: 3 ölü KARABÜK (A.A)

29 Ağustos 2011 13:38

-Kamyonet minibüsle çarpıştı: 3 ölü KARABÜK (A.A) - 29.08.2011 - Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul'dan Kastamonu'ya gider Cemal Öz yönetimindeki 34 TU 9337 plakalı minibüs, Cumayanı köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Recep Göktaş'ın kullandığı 20 PU 060 plakalı meyve yüklü kamyonetle çarpıştı. Minibüs sürücüsü Cemal Öz ile yanında bulunan Kezban ve Meryem Öz öldü, Recep, Sabri, İsmail, Murat ve Hikmet Öz ile kamyonet sürücüsü Göktaş yaralandı. Yaralılardan Hikmet Öz'ün minibüsten fırlayan eşyaları toplayarak araca koymaya çalıştığı, Murat Öz'ün kamyonete tekme attığı görüldü. Karabük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

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