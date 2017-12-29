Kamyonet metrobüs bariyerlerine çarptı, seferler aksıyor

D-100 Karayolu'nda, Ankara istikameti Okmeydanı mevkiinde bir kamyonet önce metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı, ardından da çarpmanın etkisi ile yan yattı. Kamyonetin sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Zeynel Akman’ın kullandığı 16 NPM 75 plakalı kamyonet, saat 06:20 sıralarında Okmeydanı mevkii Ankara istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü nedeniyle önce metrobüs yolundaki bariyerlere çarptı. Ardından da D-100 Karayolu’na devrildi.

Sürücüyü vatandaşlar çıkardı

Devrilen kamyonette hafif yaralanan Akman’ın yardımına diğer sürücüler koştu. Kamyonetin hemen arkasında bulunduğu öğrenilen taksici Şükrü Kabadayı, devrilen kamyonetten Akman’ı çıkarılmasına yardım etti. Akman’a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra tedbir amaçlı olarak Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafik yoğunluğu yaşandı

Kamyonetin devrilmesi nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı. Bu sırada sabah saatleri olması nedeniyle de trafik yoğunluğu yaşandı. Metrobüs yolunu ayıran bariyerlerin zarar görmesi ve yola devrilen direk sebebiyle metrobüs seferleri tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından devrilen kamyonetin olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.