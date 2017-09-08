Kamyonet mahalle arasında devrildi

Mustafa ÖZDABAK -Özgür EREN/ İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE\' de dik yokuşta kitap yüklü bir kamyonet devrildi.Kamyonetin içerisinde mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.Mahalle sakinleri sürekli sokak içerisinde böyle kazaların yaşandığını belirtti.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Okul Sokakta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Zekeriya Turan, 34 YT 0687 Plakalı kamyonet ile Derebaşı sokaktan Berra Sokağa aracı ile dönmek istedi. Sokağın dik yokuş olması nedeniyle inemedi. Okul Sokak istikametine ilerlediği sırada araç yan yatarak bir apartmanın demir korkuluklarına çarparak durabildi. Aracın devrilmesi sonucu araç sürücüsü araç içerisinde mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşlar gürültü üzerine dışarıya çıktıklarında bir kamyonetin devrildiğini ve araç sürücüsünün içinde olduğunu gördü. Mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Turan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Zekeriya Turanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonetin apartman boşluğuna düşmesini apartmanın demir korkulukları önledi. O sırada sokak içerisinde kimsenin olmaması herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya neden olmadı.

Mahalle sakini Havva Işıkara \'Burada daha öncede kaza oldu. Bir kamyon geldi, bir kişiye vurdu ardından da eczaneye girmişti. Şimdi de bir kamyon devrildi. Yoldan bir çocuk geçse, birisi geçse ezerdi. Bu yolda hep böyle kazalar oluyor. İki gün önce benim oğlumda kaza yaptı burada. Bu yol dik yokuş ve tehlikeli\' diye konuştu.

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