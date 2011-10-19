Kamyonet kasasında mahkemeye giderken öldüler

T24- Güroymak- Bitlis karayolunun 5. Kilometresinde yola yerleştirilen mayının patlaması sonucu kamyonet kasasında hayatını kaybeden biri çocuk üç sivilin Güroymak adliyesinde görülen bir duruşmaya talimatla götürüldüğü öğrenildi.

Güroymak Bitlis karayolunda Kolbaşı Mevkii'nde dün saat 15.45 sıralarında meydana gelen patlamada 5 polis ile biri çocuk üç sivil hayatını kaybetti. Bitlis Valiliği'nce dağıtılan basın notunda, Güroymak adliyesinde, bir sanığın duruşmasında hazır bulundurulmaları yönünde Güroymak adli makamlarından alınan talimat doğrultusunda, Bitlis il merkezinde ikamet eden sanığın kardeşi Cahit Eraslan ve sanığın 5 çocuğunun, il merkezinden alınarak Güroymak adliyesine götürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

“18 Ekim 2011 Salı günü saat 15.00 sıralarında, Güroymak ilçesine, 5 kilometre mesafede karayolunun altından geçen menfeze yasadışı örgüt mensuplarınca yerleştirilen yüklü miktarda patlayıcının, Güroymak ilçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı aracın geçişi sırasında, uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Şaban Kılıçarslan (Adana), Kamuran Ercan (Van), Bülent Emen (Balıkesir), Volkan Sabaz (Ağrı), - Yalçın Demir, (Ağrı) şehit olmuş, çocuklardan Hiramuz Eraslan (4), Ferit Eraslan (23) ve sanığın kardeşi Cahit Eraslan (30) hayatlarını kaybetmişler, çocuklardan Esra Eraslan(14), Enis Eraslan(10) ve Mihriban Eraslan isimli şahıslar ağır, Mehmet Korkmaz (36) isimli vatandaş ise hafif yaralanmıştır. Yaralıların Bitlis Devlet Hastanesindeki tedavilerine devam edilmekte olup, saldırıyı düzenleyen yasadışı örgüt mensuplarının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.”

Önemli bir detay ise daha sonra ortaya çıktı. Bitlis Valiliği, Güroymak adliyesinde bir sanığın duruşmasında hazır bulundurulmaları yönünde adli makamlarından alınan talimat doğrultusunda Bitlis’te ikamet eden sanığın kardeşi Cahit Eraslann ve sanığın 5 çocuğunun ilk merkezinden alınarak Güroymak adliyesine götürüldüğü açıklandı. Ancak 6 sivilin neden polis aracıyla değil de komyonet kasasında mahkemeye götürüldükleri konusunda bilgi verilmedi.