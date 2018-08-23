KAMYONET KASASINDA GÖBEK ATARKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber: İstanbul DHA

Sultangazi\'de kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasında oynayan kadın, aracın hareket etmesiyle yola düştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde araçların kırmızı ışıkta durduğu görülüyor. Bir kamyonetin kasasındaki kadın oynamaya başlıyor. Bu sırada kamyonet hareket edince dengesini kaybeden kadın yola düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

CEP TELEFONU

-Kadının oynaması

-Aracın hareket etmesi

-Kadının düşmesi

-Detaylar