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KAMYONET KASASINDA GÖBEK ATARKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

  Haber: İstanbul DHA Sultangazi'de kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasında oynayan kadın, aracın hareket etmesiyle yola düştü

23 Ağustos 2018 17:45

 

Haber: İstanbul DHA
Sultangazi\'de kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasında oynayan kadın, aracın hareket etmesiyle yola düştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.  Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde araçların kırmızı ışıkta durduğu görülüyor. Bir kamyonetin kasasındaki kadın oynamaya başlıyor. Bu sırada kamyonet hareket edince dengesini kaybeden kadın yola düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
CEP TELEFONU
-Kadının oynaması
-Aracın hareket etmesi
-Kadının düşmesi
-Detaylar

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