Kamyonet kasasında 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından durdurulan kamyonetin kasasında, yaklaşık 500 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı asayiş ekipleri bir kamyonette sahte içki bulunduğu ihbarını aldı. Polis, saat 01.00 sıralarında 42 HVG 52 plakalı aracı Mahrukatçılar mevkiinde durdurdu. Yapılan aramada, aracın kasasında piyasaya sürülmek üzere bidonlara doldurulmuş yaklaşık 500 litre kaçak içki ele geçirildi. Kamyonette bulunan M.G. (34), T.A. (35) ve Ö.K. (31) gözaltına alınırken kaçak içkilere el konuldu. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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