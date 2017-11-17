Kamyonet karşı şeride geçti: 2 ölü, 4 yaralı

Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, kontrolden çıkıp karşı şeride geçen kamyonet, önce TIR\'a, ardından da otomobile çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Denizli- Ankara karayolu Pınarkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara\'dan Denizli yönüne giden Ramazan Kuşçu yönetimindeki 20 N 0185 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kamyonet, önce Şenol Bora yönetimindeki 20 ADS 59 plakalı TIR\'a, ardından da Sinan Çoban yönetimindeki 48 F 7137 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ömer Çoban ve Fazilet Çoban öldü, 3 sürücü ile otomobilde bulunan Ayşe Çoban, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sekv edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer ve Fazilet Çoban\'ın cesetleri ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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