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Kamyonet, kamyonla çarpıştı; 3 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde kamyonetle kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

17 Ekim 2017 17:37

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde kamyonetle kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Osmancık İlçesi Gecek Köyü Mevkii\'nde meydana geldi. İstanbul\'dan Amasya yönüne giden Sezer Bodur yönetimindeki 19 HR 564 plakalı kamyonetle aynı yönde giden Halil Çekiç yönetimindeki 05 BC 165 plakalı kamyon çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücüler ile birlikte Ali Can Fındık yaralandı.
Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla Osmancık ilçe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sezer Bodur ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza yapan araç yol üzerinden kaldırılıncaya kadar İstanbul-Samsun D-100 karayolu bir süre tek yönlü olarak araç trafiğine kapandı. Aracın kaldırılmasının ardından karayolu tekrar araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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