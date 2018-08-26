Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Savaştepe ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Karaçam Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Balıkesir\'in Savaştepe ilçesinden Manisa\'nın Soma ilçesi yönüne giden Abdullah Özcan Öz (47) yönetimindeki 10 L 0666 plakalı kamyonet, Karaçam Mahallesi\'ne dönmek isteyen Satılmış Kayalık\'ın (33) kullandığı 45 YB 3856 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Satılmış Kayalık ile yanındaki Zülal (30), Batın İlyas (8) ve Yunus Eren Kayalık (1) ile kamyonette bulunan Firdevs Öz (44) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Savaştepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 2\'si çocuk 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, kamyonet ile otomobilin çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı. Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI