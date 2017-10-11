Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu İlçesi\'nde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 21.40 sıralarında Dutlu Mahallesi Mevkii\'nde meydana geldi. Erzurum\'un Oltu İlçesi\'nden Ardahan\'ın Göle yönüne giden İsmet Ak yönetimindeki 61 FM 142 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recip Kara yönetimindeki 25 NC 689 plakalı kamyonet ile bölünmüş yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 49 yaşındaki İsmet Ak ile yanındaki 31 yaşındaki Mustafa Batırlık kaza yerinde öldü. Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü 37 yaşındaki Necip Kara Oltu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.



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