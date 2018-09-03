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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

03 Eylül 2018 17:28

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında, Karaman- Ereğli yolu Ayrancı ilçesi girişinde meydana geldi. Mustafa Çerci (42) yönetimindeki 33 HT 429 plakalı kamyonet, Suriye uyruklu Mohammad Alsaad\'ın kullandığı (37) 01 AAB 344 plakalı otomobil ile Ayrancı kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Şerife (40) ve Arzu Çerci (13) ile otomobildeki İssa Alkhatip (38) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü Mustafa Çerci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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