Kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü 46 yaşındaki Sadettin Çınar, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bostandere-Dikilitaş Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Şakir Özer yönetimindeki 42 AUH 16 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Sadettin Çınar yönetimindeki 42 ZF 087 motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sadettin Çınar ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Sadettin Çınar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü Şakir Özer gözaltına aldı.

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