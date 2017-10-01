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Kamyonet devrildi; 3 yaralı

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR'İN Bergama İlçesi'nde, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen kamyonet, yol kenarındaki araziye devrildi, 3 kişi yaralandı

01 Ekim 2017 03:31

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR\'İN Bergama İlçesi\'nde, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen kamyonet, yol kenarındaki araziye devrildi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Bölcek-Soma karayolunda meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Sinan Dağdelen yönetimindeki 45 HC 2787 plakalı kamyonet, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki araziye devrildi. Kazada, sürücü Dağdelen ile Süleyman Kurt (18) ve Faruk Değirmenci (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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